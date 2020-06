SV: Iskantforlik i strid med absolutt alle miljøfaglege råd

innenriks

– Dette er i strid med absolutt alle miljøfaglege råd. Det er tut og køyr for oljeselskapa i nokon av dei mest sårbare havområda våre, seier SVs miljøpolitiske talsmann Lars Haltbrekken.

Regjeringspartia og dei største opposisjonspartia er samde om eit forlik, medan SV, MDG og Raudt står utanfor. Det er knapt til å fatte at Venstre og Ap har inngått i ein allianse med Framstegspartiet om oljeboring i nord, meiner Haltbrekken.

– Vi hadde håpa at dei tok klimakrisa meir alvorleg enn det. Venstre har for lengst mista retten til å kalle seg eit miljøparti, og har for alvor gjort eit knefall for oljeindustrien, seier han.

– Regjeringas iskantsone er no totalt gjennomhola av oljeboring. I tillegg lèt regjeringa russarane diktere norsk miljøpolitikk i nord. Finn russarane olje nord for iskantsona til regjeringa, skal regjeringa òg setje i gang oljeboring der. Dette er ein feig og håplaus avtale for klimaet og miljøet i verda, seier Haltbrekken.

