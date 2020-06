Rotevatn: God løysing som står seg over tid

innenriks

Regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre inngjekk måndag ein avtale med Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet om iskantsona.

– For å gi naturen og dyrelivet i Arktis eit sterkare vern foreslo vi å flytte grensa for iskantsona sørover. Det er ei tydeleg grense som ikkje opnar for unntak. At det no får tilslutnad frå eit breitt fleirtal på Stortinget, viser at vi har funne ei god løysing som kan stå seg over tid, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Dette er eitt av dei mest sårbare naturområda i verda. Dei unike dyreartene er allereie trua av klimaendringane. Derfor er det viktig at vi kan skåne dei mot oljeaktivitet, seier han.

(©NPK)