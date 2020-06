Riksadvokaten vil avkriminalisere narkotika

innenriks

Det skriv Rett24.

– Slik åtferd er framleis uønskt, men bør ikkje lenger nedkjempast med straff, skriv riksadvokat Jørn Sigurd Maurud og assisterande riksadvokat Knut Erik Sæther i høyringsfråsegna som vart lagd ut måndag.

Dei understrekar likevel at ein føresetnad er at det må utviklast nye verkemiddel som er meir forpliktande enn i forslaget som er lagt fram.

– Eit alternativt oppfølgingsapparat må vere greidd ut og vedteke før ei så omfattande rusreform kan setjast i kraft, skriv dei.

Eit regjeringsoppnemnt utval har foreslått å gå bort frå å melde og straffeforfølgje personar som blir tekne med brukardosar med narkotika på seg. I staden skal ein påleggjast eit møte med hjelpetenesta i kommunen med tilbod om frivillig hjelp og behandling, men utan sanksjonar dersom ein ikkje møter opp.

– Vil føre til auke i bruken

Politiet gav høyringssvaret sitt om rusreforma i mai og rådde då imot avkriminalisering.

– Politiet meiner avkriminalisering vil auke risikoen for meir bruk av narkotika i Noreg. Ei generell avkriminalisering vil påverke heile folket og ha konsekvensar for samfunnet som ikkje er tilstrekkeleg greidde ut, sa politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiet skreiv i høyringssvaret sitt at dei støttar ei rusreform der formålet er å sikre betre hjelp og oppfølging til personar med rusavhengnad, men at dei ikkje finn det tilstrekkeleg grunngitt at avkriminalisering vil bidra til dette.

– Eit eksperiment

Tidlegare har både Det nasjonale statsadvokatembetet og Legeforeininga uttala seg kritisk om rusreforma. Statsadvokatane har rådt regjeringa til å skrinleggje saka og meiner rusreforma er «eit eksperiment med uoversiktlege skadeverknader».

Legeforeininga meiner straffridom for narkotikabruk vil rekruttere nye brukarar, og at mengdene narkotika ein straffritt skal kunne ha, er altfor høge.

