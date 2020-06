Private barnehagar får friare taumar for å ta ut overskot

innenriks

Regjeringspartia og Framstegspartiet går inn for ei rekkje endringar i barnehagelova, og ein handlar om å jenke på kravet til at eigarane kan ta ut utbyte. Hittil har det vore eit krav at det skal vere «rimeleg», men no blir denne formuleringa fjerna, ifølgje NRKs Politisk kvarter.

Høgres Kent Gudmundsen meiner det ikkje er grunn til å frykte at såkalla barnehagebaronar skal utnytte høvet. Han viser til at rammeavtalar og bemanningsnorm har stramma inn verksemda, og at overskotet i gjennomsnitt har vore lågt dei siste åra.

– Viss vi ser på utbytet frå 2018, var det på 33 millionar kroner i ein sektor som har fleire milliardar kroner i tilskot. Her er vi nede på 0,14 prosent utbytte, og det er heilt forsvinnande lite.

Arbeidarpartiets Torstein Tvedt Solberg fryktar derimot meir at eigarskap kan bli meir lukrativt for dei store aktørane.

– Vi har i altfor mange år no hatt eit altfor dårleg regelverk som opnar for store utbyte. Vi har fleire grundige rapportar som viser at pengar som skulle gått til betre barnehagar, har gått til utbyte og til og med forsvunne ut av landet, seier han, og viser til at seks store aktørar kontrollerer 60 prosent av resultatet i sektoren.

