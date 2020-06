Politiet om Hagen-saka: Hovudhypotesen styrkt etter nye funn

innenriks

– Sidan arrestasjonen har politiet gjort ein del relevante funn som vi meiner kan vere eigna til å kaste nytt lys over saka, og som i alle fall ikkje svekkjer den rådande drapshypotesen. Det betyr ikkje at hypotesen om kidnapping ikkje er under arbeid lenger. Den blir framleis jobba med. Men det er hovudhypotesen som er ytterlegare styrkt, seier påtaleansvarleg Haris Hrenovica i Aust politidistrikt til NRK.

Hovudhypotesen til politiet er at Anne-Elisabeth Hagen er drepen, men saka vart lenge etterforska som ei bortføringssak.

Meiner å ha nye bevis

Til TV 2 opplyser Hrenovica at politiet meiner å ha nye bevis mot Tom Hagen, men han vil ikkje kommentere kvifor ikkje Hagen har vorte arrestert på nytt.

Forsvararen til Tom Hagen, advokat Svein Holden, reagerer på handlemåten til politiet.

– Eg registrerer at politiet held fram med å komme med belastande utsegner om Tom Hagen i media. Mediestrategien til politiet er komplett uforståeleg for meg. Etter mi oppfatning skal ikkje norsk politi oppføre seg slik, seier han til kanalen.

Fekk halde fram ransaking

Tom Hagen vart i slutten av april arrestert og sikta for drap på ektefellen, noko han nektar for å ha gjort. Samtidig starta politiet ei grundig ransaking av bustaden til ekteparet på Lørenskog.

Politiet meiner framleis det er skilleg grunn til å mistenkje at bustaden har vore åstad for eit drap.

Den 3. juni gav Eidsivating lagmannsrett politiet løyve til å halde fram arbeidet med å ransake bustaden til Tom Hagen i Sloraveien på Lørenskog.

I tillegg til Hagen er ein mann i 30-åra sikta for medverknad til grovt fridomstap. Mannen nektar straffskuld.

