Oslo kommune innfører ikkje karantene etter antirasistdemonstrasjonen

innenriks

– Oslo kommune har i heile vår oppmuntra til bruk av heimekontor for dei som kan, mest av alt for å skjerme kollektivtransporten. Det gjeld framleis, uavhengig av demonstrasjonen på fredag, opplyser kommunikasjonsrådgivar Cecilie Dahl i Oslos byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid.