Oljepakke: Ikkje fleirtal for bonusfrys

innenriks

Dei to partia inngjekk måndag eit breitt forlik om tiltak for oljenæringa med Framstegspartiet og regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre.

– Her gir vi industrien draghjelp. Då forventar vi moderasjon frå leiarane i oljeselskapa. Vi foreslår frys i bonusar og lønnsvekst for leiarane i den perioden dei får hjelp, seier parlamentarisk leiar i Sp Marit Arnstad til NTB.

– Dette kunne ha vore eit viktig signal om at dette er ein pakke for arbeidarane, ikkje for sjefane, seier ho.

I forslaget frå Ap og Sp ber dei regjeringa inngå ein avtale med bransjen «om å fryse bonusutbetalinger og lønnsvekst for ledende ansatte så lenge de midlertidige endringene av petroleumsskatten er virksom».

Fleirtalet nøyer seg med å be selskapa om å vise «en betydelig tilbakeholdenhet» når det gjeld utbyte og utbetaling av bonus når styresmaktene gjennomfører «ekstraordinære tiltak for bransjen».

Stortinget skal diskutere saka i stortingssalen torsdag.

(©NPK)