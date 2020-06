Noreg ønskjer å produsere viktig antibiotikum sjølv

innenriks

Regjeringa ønskjer ein betre beredskap i kriser. Norsk produksjon av antibiotikum blir vurdert som ei moglegheit, ifølgje helseminister Bent Høie (H):

– Vi har sett i gang eit stort arbeid med dette. Der har vi mellom anna spurt kva type legemiddel vi skal byggje opp ein kapasitet til å kunne produsere i Noreg. Smalspektra antibiotikum er eitt av dei legemidla vi jobbar konkret med, seier Høie til Aftenposten.

I byrjinga av mars kom ein rapport som beskriv arbeidet.

– Forslaga i rapporten er allereie sett i verk av oss gjennom Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet. Det skjedde uavhengig av koronasituasjonen, seier helseministeren.

Til hausten kjem Legemiddelverket med konkrete råd til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om moglegheitene for legemiddelproduksjon i Noreg. Helsedirektoratet tilrår òg å gjere ein samfunnsøkonomisk analyse for produksjon av smalspektra antibiotikum her i landet. Ein slik produksjon vil ifølgje Aftenposten koste fleire hundre millionar kroner og det må byggjast eigne fabrikkar.

