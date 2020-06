Naturvernorganisasjonane om iskanten: Ei fallitterklæring og eit generasjonssvik

innenriks

– Stortingsfleirtalet har gått inn for ein heimelaga definisjon av iskantsona, som ikkje stemmer overeins med kvar den sårbare naturen faktisk er. Det er utruleg skuffande, seier Silje Ask Lundberg, leiar i Naturvernforbundet.

Dei politiske partia er samde om å trekkje grensa til der isfrekvensen i april månad er 15 prosent av tida. Ressurskartlegging kan halde fram nord for grensa.

Partia har ulik omtale om kva dette inneber. Medan Frp seier ein kan leite etter olje nord for iskantsona, meiner Ap og Sp det handlar om kartlegging ved hjelp av seismikkskyting og liknande.

Kritisk til seismikk

Naturvernforbundet seier det er ei fallitterklæring dersom stortingsfleirtalet opnar for å tillate oljeverksemd nord for den definerte iskantsona.

Også WWF Verdsnaturfondet er svært kritiske til kartlegging og seismikkskyting.

– Det er galskap, og kan gjere stor skade på sjøpattedyr og anna naturmangfald som er hardt trua. Dette er ikkje ein havnasjon verdig, seier generalsekretær Karoline Andaur. Ho antydar at dei politiske partia dobbeltkommuniserer:

– Politikarane prøver å selje dette inn som at den allereie for svake oljegrensa er ei absolutt grense for oljeverksemd, seier ho.

– Sløsing

Greenpeace meiner natur, klima og trygge jobbar står i fare når ein ser på iskantavgjerda kombinert med oljepakken, som er inne i siste fase.

– Det er heilt vanvitig at Ap, Sp og regjeringspartia har gått med på Frp sine oljesmurde krav om å sløse bort pengar på oljeleiting nord for kvar forskarane meiner iskanten går. Dette er eit sårbar område vi må verne mot oljeboring, ikkje eit område for å finne meir olje som vil forverre klimakrisa, seier Greenpeace Noreg-sjef Frode Pleym.

Sak for Høgsterett

Natur og Ungdom kallar forliket «ein real dritpakke til dagens ungdom», og skildrar den politiske prosessen som ein generasjonskamp mellom ungdomspartia og moderpartia deira.

– Alle ungdomspartia utanom Framstegspartiets ungdom har støtta den miljøfaglege definisjonen av iskanten. Natur og Ungdom meiner avgjerda er eit generasjonssvik, seier leiar Therese Woie.

Natur og Ungdom har saman med Greenpeace saksøkt den norske staten for å hindre oljeboring i Arktis. Miljøorganisasjonane meiner dei nordlege oljetildelingane bryt retten til eit miljø som sikrar helsa, fordi dei vil gjere det vanskelegare å avgrense klimaendringane og truar den sårbare naturen i området. Saka skal opp i Høgsterett i år eller neste år.

