Nakstad: Demonstrantar bør vere påpasselege i 14 dagar

– Sjølv om det er lite smitte i samfunnet no, er det framleis risiko knytt til store menneskemengder. Det er viktig at alle som har symptom, testar seg for å unngå nye utbrot av smitte i samfunnet, seier han til avisa.

Tidlegare har Nakstad sagt at demonstrantane burde følgje med på symptom som dukkar opp «nokre dagar fram i tid», men no presiserer han altså at dei bør følgje med i fjorten dagar og vere ekstra påpasselege dersom dei får feber, hoste eller luftvegssymptom.

– I så fall gjeld smittevernråda om å halde seg heime og sørgje for å få teke ein koronatest, seier han.

