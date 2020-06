Microsoft kuttar ut 27 menyspråk i Outlook-app

innenriks

Innan utgangen av juni blir språktilbodet i Outlook betydeleg redusert, skriv Klassekampen.

Ikkje berre små språk som nynorsk og islandsk forsvinn, men også urdu og telugu. Microsoft i USA grunngir endringane med at Outlook-appen skal bli betre tilpassa andre appar i Office 365-familien, som Teams og Skype.

Fakhra Salimi, som leier Mira-senteret (ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn) meiner endringane særleg vil ramme ei sårbar gruppe i Noreg – innvandrarar som verken meistrar bokmål eller engelsk godt.

– Juridisk har Microsoft sikkert rett til å gjere det dei gjer, men det er opp til styresmaktene å sørgje for at desse bransjane blir regulerte slik at teknologien vi har vorte så avhengige av, er tilgjengeleg for alle, seier ho.

Microsofts talsperson i Noreg, Tone Kjensmo, understrekar overfor Klassekampen at endringane berre gjeld for dei som bruker iOS-versjonen av Outlook.

– Det vil bli færre alternativ for visingsspråk som forklarer alle knappar, menyar og kontrollar i Outlook-appen, men brukarane kan framleis lese og skrive e-postar på nynorsk, urdu og alle andre språk som blir støtta av iOS-plattforma, skriv Kjensmo.

