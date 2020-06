Koronateori får kritikk av norsk ekspert

innenriks

Den norske vaksineforskaren Birger Sørensen har i ein studie hevda at koronavirusets såkalla spike-protein inneheld sekvensar som synest å vere sette inn kunstig, noko som vart omtala av NRK søndag.

Sørensen har samarbeidd med den britiske professoren Angus Dalgliesh, og den ferske studien er publisert i tidsskriftet Quarterly Review of Biophysics.

Studien peikar på at koronaviruset nesten ikkje har mutert sidan det starta å smitte mellom menneske, noko som ifølgje Sørensen kan tyde på at viruset allereie var tilpassa menneske.

– Når vi teknisk skildrar viruset, så ser vi jo at det ikkje har vorte til ved ei naturleg utvikling, sa Sørensen til NRK søndag.

– Spekulativt

Utsegnene har skapt reaksjonar fleire stader, og den norske immunologen Anne Spurkland er svært kritisk til studien.

– Sørensen har så vidt eg har sett, enno ikkje offentleggjort manuskriptet, der han legg fram argumenta sine, men eg har lese det han skriv om utvikling av vaksine mot covid-19. Argumentasjonen om at viruset nesten ikkje har mutert, er urimeleg og ulogisk, seier Spurkland til VG.

Immunologen meiner at Sørensens utsegner kjem på bakgrunn av at han har økonomiske interesser i dette. Sørensen er frå før av kjend for arbeidet sitt med å utvikle ein vaksine mot hiv, og er styreleiar i selskapet Immunor.

Spurkland understrekar at sjølv om koronaviruset er smittar lettare enn sars, tyder ikkje det at viruset er menneskeskapt.

– Dette handlar om tilfelle i verda. Heile tida er det menneske som får sjukdommar frå dyr, men så stoppar det der fordi viruset ikkje overlever. Eg skjønar at Sørensen er kompetent på vaksinar, men det han skriv om korleis covid-19 verkar i kroppen, vil eg kalle ukritisk og spekulativt.

– Full openheit

Som svar på kritikken, seier Birger Sørensen til VG at han foreslår at Spurkeland sjekkar faktiske data og siste publikasjonar på feltet.

– Vi har data som viser at det er mindre enn ein prosent mutasjonar i aminosyreposisjonar, for meir enn 2.300 sekvensar vi har undersøkt for heile spike-proteinet. Det er i vaksinesamanheng ubetydeleg.

Han meiner Spurkeland har ei negativ og annleis oppfatning til arbeidet hans, og understrekar at artikkelen òg gjer greie for ope for kvar han arbeider og interessene hans.

