Høgre-utval vil kutte innvandringa

Handlingsregelen som utvalsleiar Torbjørn Røe Isaksen no foreslår, skal sikre at talet på flyktningar som får komme til Noreg, ikkje blir styrt av internasjonale kriser, men blir vedteke politisk av Stortinget, skriv Aftenposten.

Handlingsregelen er laga etter mal av handlingsregelen for uttak av pengar frå oljefondet og blir foreslått i ein rapport som er overlevert Høgres programkomité.

– Vi må berre erkjenne at eit høgt press mot Europas grenser ikkje er eit eingongstilfelle. Noko tilsvarande flyktning- og asylkrisa i 2015 kan raskt komme tilbake. Noreg kan ikkje dei neste 30 åra ha det same nivået på innvandring som vi har hatt sidan 1990, seier Isaksen til avisa.

Han seier at målet frå utvalet er å sikre ein føreseieleg og berekraftig asyl- og flyktningpolitikk som skaper færre konfliktar og som kan stå seg i fleire tiår.

Utvalet foreslår at handlingsregelen blir etablert ved at Stortinget vedtek eit måltal for kor mange flyktningar Noreg skal få i snitt per år. Både familiegjenforeiningar og eventuelle returar av flyktningar til heimlandet kan leggjast inn i reknestykket.

Isaksen skal presentere rapporten for Høgres sentralstyre måndag.

