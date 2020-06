innenriks

I 13.30-tida melde politiet at flaska er tømd for nitrogen etter at politiet skaut hol på henne. Flaska vart transportert til eit sikkert område for destruksjon.

Politiet opplyser òg at det avsperra området snart blir opna for trafikk.

Det vart oppretta ei tryggingssone på 300 meter rundt gassflaska ved firmabygget til Tess.

Den første meldinga om gassflaska kom i 10-tida måndag.

