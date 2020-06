Frp reagerer på regjeringsforslaget om skatteskjerpingar for folk med dyre bustader

innenriks

Regjeringa foreslår å redusere verdsetjingsrabatten frå 75 til 50 prosent for primærbustader, for den delen av den antekne omsetnadsverdien på bustaden som er på over 15 millionar. I praksis tyder det at folk med dyre bustader må betale meir i formuesskatt, skriv NRK.

Høgre seier det er ei justering for å få fleire til å investere i arbeidsplassar i staden for dyre bustader, men regjeringspartnaren Frp reagerer på forslaget.

– For oss er det veldig overraskande at ei borgarleg regjering foreslår skatteskjerpingar på bustaden til folk. Vi ser på dette som eit første steg på vegen mot ein nasjonal eigedomsskatt, seier Sivert Bjørnstad (Frp), som sit i finanskomiteen på Stortinget.

Finanspolitisk talsperson for Høgre, Mudassar Kapur, seier det er eit koronatiltak, ikkje eit steg på vegen mot å innføre ein nasjonal eigedomsskatt.

– Tida er inne no, meir enn nokon gong, for å sjå på om det er nye måtar å tenkje på – òg når det gjeld nye måtar å få folk til å investere i arbeidsplassar på enn dei aller, aller dyraste bustadene.

Det er uklart kor mykje staten vil få inn gjennom skatteendringa.

