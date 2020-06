Færre fryktar for jobben etter koronautbrotet

innenriks

Norsk koronamonitor frå Opinion har spurt 34.000 nordmenn om dei har mista jobben, vorte permitterte eller fryktar for å miste jobben eller bli permittert som følgje av koronautbrotet.

Den siste veka oppgir 19 prosent at dei anten har mista jobben, vorte permitterte eller fryktar for å miste jobben eller bli permittert. Den første veka der Noreg stengde, sa 34 prosent det same.

– Sjølv om tala har vorte betre, er det ingen tvil om at arbeidsmarknaden er veldig tøff for tida og ei openberr utfordring for svært mange blant oss, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

