Det stadfestar Moxnes i ei tekstmelding til NTB.

Raudt-leiaren vart vald inn for Oslo i 2017, og er i dag einaste representant på Stortinget for partiet.

Partiet har i all hovudsak lege over sperregrensa på målingane dei siste to åra, ifølgje Poll of polls. Hittil i juni har partiet ein gjennomsnittleg oppslutnad på 4,8 prosent på målingane. Blir det resultatet ved valet for neste år, kan partiet få åtte representantar på Stortinget.

