Ap: Oljepakke bidreg til nye utbyggingar

– Dagens avtale vil frigjere midlar til å setje i verk betydelege investeringar. I tillegg har vi sørgt for at pakken varer lenge nok for at viktige utbyggingar på felt som Hod, Noaka og Wisting kan bli ein del av forslaget, skriv Ap i ei pressemelding måndag.

Avtalen inneber at skatteordninga no vil omfatte alle prosjekt leverte innan 2023 og godkjent innan 2023. Systemet vil vare fram til produksjonsstart, utan definert cutoff.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre viser til at partiet med dette har «halde lovnaden sin» om å gjere det partiet kan for å redde arbeidsplassane på store industristader som Kværner Verdal og Stord, men også Sandnessjøen, Eigersund og andre industristader.

– Denne avtalen gir håp for titusenvis av arbeidsplassar i Noreg, seier Støre.

