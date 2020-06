SJ tek over Dovrebanen og Nordlandsbanen – ønskjer seg fleire vogner

innenriks

– Vi har lagt opp til ein passasjerauke på over 40 prosent fram til 2030, seier kommersiell direktør Lena Angela Nesteby i SJ Norge til NTB.

SJ tek over togdrifta heile vegen frå Oslo og nordover til Bodø, via Trondheim, ved midnatt måndag. Dei neste ti åra håpar dei på ein auke frå 3,5 til 5 millionar passasjerar i året på dei sju strekningane dei skal køyre.

– Vi meiner tog har stort potensial. Miljø er vorte viktigare. Då er det viktig at det finst materiell tilgjengeleg. Vi må smi medan jernet er varmt, seier Nesteby.

SJ vann til slutt anbodskonkurransen i fjor fordi prisen staten må betale det svenske selskapet, var lågare enn det Vy ville ha. Passasjervekst er avgjerande for lønsemda, vedgår Nesteby.

Nattog til møte

SJ har teke opp ønsket om meir materiell med Norske Tog, som eig togsetta som operatørselskapa Vy, Go-Ahead og SJ leiger. Men det er berre totalt 20 sovevogner tilgjengeleg, ifølgje SJs kommersielle direktør.

Nesteby meiner toga kan bli eit alternativ til jobbreiser med fly.

– Då kan ein ta nattoget til Trondheim eller Oslo eller Bodø, ha eit møte på formiddagen og ta tog heim på ettermiddagen, seier ho.

I dag blir sovekupeane fort utselde. Enkeltspor er ikkje åleine grunnen til at det er for lite kapasitet på toga, meiner Nesteby, som trur både hyppigare avgangar og lengre tog er mogleg.

Krisestønad

Direktøren seier dei òg har teke opp behovet for fleire vogner med Jernbanedirektoratet, som i juni i fjor tildelte SJ togtrekningane Dovrebanen og Nordlandsbanen. Dei tek òg over lokaltogtilbodet i Trøndelag, Rørosbanen og ruta frå Dombås til Åndalsnes (Raumabanen). Togtilbodet på strekningane får no det sams merkenamnet Nord.

Overtakinga skjer under eit koronaregime som tyder at annakvart sete må stå tomt. SJ og dei andre togoperatørane nyt godt av krisehjelp i milliardklassen frå regjeringa

– Vi er heldige som har pengane frå stønadsordningane, seier Nesteby.

SJs opningsarrangement måtte skalerast ned av omsyn til smittevernet, men samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kastar glans over opninga på Oslo S måndag.

Reinhald inga hindring

Medan Vy droppar nattogtilbodet mellom Bergen og Oslo i sommar, og mellom anna viste til behovet for meir reinhald, vil SJ køyre nattog på Nordlandsbanen kvar natt.

Nattoget over Dovre vil likevel berre køyre i helgane. Nesteby gjer det klart at det reduserte tilbodet ikkje handlar om reinhald for SJ, berre om etterspurnad.

– Dersom toga blir fulle, får vi utvide til fleire dagar, seier ho.

Natt til måndag vil tilsette i Vy om bord i toga skifte arbeidsgivar og uniform. SJ har berre rokke å setje farge på to av dei 99 togsetta dei skal bruke.

– Innleiingsvis vil det ikkje vere store endringar for passasjerane, medgir Nesteby.

