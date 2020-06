Opnar for fleire elevar på skulebussen

innenriks

Etter at alle skulane opna igjen, har det vore problem med å få frakta alle elevane til skulen fordi smittevernreglene ikkje gir rom for alle elevar som treng skyss. No legg regjeringa fram oppdaterte smittevernrettleiarar for skuleskyss.

– Alle elevar skal gå på skule så langt det er mogleg under koronasituasjonen. Difor må elevane få den skuleskyssen dei treng for å kome seg til skulen og heim igjen, seier Melby i ei pressemelding.

I dei nye rettleiarane er det gjort tydeleg at elevar i same gruppe eller frå same hushald kan sitje saman. Dette gjeld òg på vanleg kollektivtransport. Dermed kan det bli plass til fleire elevar samtidig.

– Viss elevane skal få mest mogleg ut av skulen, må dei vere til stades. No er reglane oppdaterte og gjort tydelege slik at det blir lettare for kommunen og fylkeskommunen å gi elevane den skuleskyssen dei har krav på, seier Melby.

