Obos-tilsette som demonstrerte må i karantene

Det kjem ifølgje Dagens Næringsliv fram i ei melding frå konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj til dei tilsette.

«Obos anbefaler ansatte som utgangspunkt å ikke delta som følge av risiko for smitte av covid-19. Det er umulig å følge smittevernreglene når tusenvis av mennesker samles. I Obos heier vi på ytringsfrihet og kampen mot rasisme og for mangfold. Men vi må ikke glemme at covid-19 fortsatt er en stor trussel mot liv, helse og vår økonomi», skriv han.

Tilsette som likevel blir med på demonstrasjonar, må halde seg unna kontoret, ifølgje konsernsjefen.

– Det fremste omsynet vårt er å ta vare på helsa til dei tilsette i denne situasjonen. Dette har vekkt stort engasjement, og det er sannsynleg at nokon av våre tilsette deltok på denne demonstrasjonen, utdjupar han overfor DN.

Obos har 2.632 tilsette, og 1.694 jobbar i Noreg, ifølgje selskapets eigne nettsider.

Etter drapet på afroamerikanaren George Floyd i Minnesota i USA førre veike har folk demonstrert over heile USA og i ei rekkje land verda rundt.

Opptil 15.000 menneske var fredag samla utanfor Stortinget i Oslo for å vise solidaritet med Black lives matter-bevegelsen. Også i andre norske byar har det vore markeringar.

