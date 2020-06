Koronapandemien fører til tregare postleveranse frå utlandet

innenriks

Leveransar som normalt berre ville teke nokre veker, kan no bruke over to månader, skriv NRK.

– Koronapandemien har ført til at det nesten ikkje går fly over Atlanterhavet, seier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten Noreg til kanalen.

Brev, pakkar og annan post blir dermed i staden frakta med båt. Ei mogleg reise for eit alminneleg brev frå USA må difor gjerne innom ei hamn i Europa, før det så blir opp frakta til Noreg med lastebil.

Kina er landet som Noreg får mest post frå. Også herfrå går leveransen langt treigare enn vanleg, og posten blir frakta med godstog via Russland.

