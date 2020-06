Frp-politikar vil ha demonstrantar i karantene

innenriks

Regjeringa har vore altfor svak når det gjeld pålegg om å overhalde smittevernreglane i samband med støttemarkeringane fór «Black lives matter» i Stavanger og Oslo, meiner stortingspolitikaren.

– Her har vi gjennom tre månader ofra og forsaka nesten alt. Folk har måtta halde seg i ro, fått innskrenka rettar og ikkje fått teke farvel med sine næraste. Eg lurer på når regjeringa skal slutte å vise forståing for slike demonstrasjonar og heller setje i verk tiltak for å verne liv og helse, seier Engen-Helgheim til VG.

Han har no stilt skriftleg spørsmål til justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) om kvifor politiet ikkje greip inn mot demonstrasjonen, og kva justisministeren har gjort for å forhindre at dette skulle skje.

– Eg meiner at helsestyresmaktene i det minste bør påleggje alle som har møtt opp, 14 dagars heimekarantene. Karantenen bør deltakarane sjølve stå økonomisk ansvarlege for, seier Frp-politikaren.

(©NPK)