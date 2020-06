Flyselskapa skuldar passasjerane om lag tre milliardar kroner

innenriks

Anslaget kjem frå Samferdselsdepartementet og omfattar avlyste reiser i perioden 12. mars og ut juli, skriv Bergens Tidende.

Berre i juni og juli åleine blir det venta refusjonar på mellom 1,8 og 2 milliardar kroner, ifølgje administrerande direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Det er absolutt ein fare for at flyselskapa går over ende, seier Lothe.

Flybransjen er hardt ramma av koronakrisa, og Lothe trekk fram at flyselskapa SAS, Norwegian og Widerøe no har hatt tre månader med nesten inga omsetning.

– Då har dei heller ikkje ein kontantstraum som vanlegvis blir brukt til å betale for drifta. Vi har anslege at dei tre flyselskapa vil ha eit omsetningstap på rundt 15 milliardar kroner frå 12. mars og ut september, seier Lothe.

(©NPK)