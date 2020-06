Byggebransjen ber om tiltak mot fallande etterspørsel

innenriks

Færre nye bestillingar og oppdrag som blir lagt på is på grunn av koronautbrotet gir svært usikre framtidsutsikter i byggebransjen. Det som utgjer ein av dei største næringane i landet med 240.000 tilsette fordelte på 60.000 bedrifter fryktar no massepermitteringar dersom ikkje regneringa legg konkrete tiltak på bordet, skriv Klassekampen.

– For å starte bygging av nye bustader er ein avhengig av 60 prosent førehandssal. I usikre tider er det vanskeleg å oppnå. For å halde oppe sysselsetjinga til bustadbygginga må difor det offentlege inn med tiltak, slik at ein kan starte bygging sjølv med lågare førehandssal, seier nestleiar Steinar Krogstad i Fellesforbundet.

Krogstad viser til at viss ikkje noko blir gjort, vil det oppstå eit auka underskot på bustader, som vil igjen resultere i auka prispress i etterkant.

Næringsminister Nikolai Astrup (H) svarer at regjeringa vil gjere det dei kan for at flest mogleg skal ha ein jobb å gå til.

– Regjeringa har føreslege eit tilskot på to og ein halv milliardar kroner til vedlikehald av kommunale bygg og anlegg, og 253,8 millionar til vedlikehald av statlege eigedomar. Dette vil bidra til aktivitet i den lokale bygg- og anleggsnæringa, skriv han i ein e-post.

