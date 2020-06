Vil gi alle fiskarar i Finnmark rett til å fiske kongekrabbe

innenriks

Framstegspartiet og regjeringspartia dannar fleirtalet etter at dei torsdag vart samde om at alle aktive fiskarar i heile Finnmark skal få tilgang på kvote for å fiske kongekrabbe, skriv Klassekampen. Tidlegare har det vore slik at berre registrerte fiskarar aust for Nordkapp har fått kvote for å fiske i området, medan det på vestsida av grensa har vore fritt fiske.

Dette har medført hardare konkurranse og mindre krabbar av den i utgangspunktet uønskte arten vest for Nordkapp, men har gitt gode inntekter for den som har kvotetilgang på austsida.

Dei siste åra har talet registrerte fiskarar i Aust-Finnmark auka, medan det har falle merkbart i Vest-Finnmark. Etter at vedtaket torsdag gjer at alle i heile fylket no får tilgang på kvoten i Aust-Finnmark, fryktar opposisjonen konfliktar mellom fiskarane.

– Forvaltning må vere basert på kunnskap. Norsk fiskeripolitikk må ikkje styrast etter innfallsmetoden. Det er beklageleg at fleirtalet her i dag tek snarvegar, sa Cecilie Myrseth i Arbeidarpartiet då Stortinget vedtok forslaget.

