Støttemarkering for George Floyd blir flytta til Stortinget

Planane om å møtast ved USAs ambassade i Oslo er droppa. I staden skal 50 utvalde demonstrantar samlast føre Stortinget klokka 17 fredag, heiter det på Facebook-sida for arrangementet.

Føre Stortinget vil det bli halde talar og parolar, og arrangementet skal strøymast.

I tillegg skal det organiserast ei menneskelege kjede i Oslo av 750 personar som har meldt seg på til arrangementet. Dei har fått tilsendt møtepunkt, slik at ikkje for mange skal samlast éin stad.

– Følgje digitalt

Interessa for markeringa har vore stor. Fredag formiddag hadde 18.000 personar kryssa av på Facebook for at dei vil delta på arrangementet, medan 38.000 har meldt at dei er interesserte.

– Vi forstår at mange ikkje er samde i vurderinga til styresmaktene eller avgjerda vår om berre å ha 50 demonstrantar, men hugs at denne demonstrasjonen ikkje er den einaste moglegheita vi har til å vise solidaritet for George Floyd eller motstand mot politivalden i USA og verda over, oppmodar arrangøren på Facebook og ber folk følgje med på arrangementet digitalt.

Arrangøren ber folk som møter opp, om å følgje smittevernreglane, halde 1 meters avstand til kvar tid, ta med ansiktsmasker og Antibac, og ikkje klemme eller handhelse.

Ei rekkje personar opplyser likevel at dei vil møte opp utanfor ambassaden sjølv om demonstrasjonen er flytta.

– Fredeleg markering

Oslo-politiet oppmodar òg alle deltakarar til å følgje intensjonen til arrangøren om ei fredeleg markering og å følgje smittevernføresegner. Politiet varslar at markeringa kan gi trafikale utfordringar.

Afroamerikanske George Floyd døydde samband med ein arrestasjon i Minneapolis førre veke. I etterkant har det vore både fredelege demonstrasjonar mot rasisme og politivald og opptøyar mange stader i USA og i ei rekkje andre land. I Sverige demonstrerte rundt 1.000 personar i Malmö torsdag, og fleire tusen deltok i ei tilsvarande markering i Stockholm onsdag.

Også i Bergen skal det haldast demonstrasjon fredag, medan ei markering i Trondheim er flytta til 15. juni.

