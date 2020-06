Sp opnar for skroting av Domstoladministrasjonen

innenriks

Domstoladministrasjonen (DA), eit statleg organ som gir administrativ støtte til domstolane, er no under press, skriv Nationen.

Sp prøver no å få stortingsfleirtalet med på å be regjeringa gjere ei ekstern evaluering «for å vurdere om DA har fungert etter intensjonen og utøvd sitt mandat på en tilfredsstillende måte for samtlige domstoler».

Forslaget vart levert tidlegare denne veka og skal no behandlast av justiskomiteen.

Bakgrunnen er at DA støtta den omstridde domstolsreforma til regjeringa om å kutte kraftig i talet på tingrettar og redusere dagens 60 rettskrinsar til 22. I mai sa eit fleirtal på Stortinget nei til reforma.

– Dei har i mange år hatt ein veldig tydeleg politisk dagsorden om å sentralisere domstolane, seier Senterpartiets justispolitiske talsperson Jenny Klinge til Nationen.

Ho peikar på at DA sidan skipinga i 2001 ikkje har vorte evaluert.

Høgres justispolitiske talsperson Peter Frølich peikar på si side på at mandatet for DA heile tida har vore «tindrande klårt».

– Dei skulle vere sjølvstendige og ikkje underlagde direkte politisk kontroll. Då må ein ha ein respekt for at dei seier meininga si om korleis domstolane burde organiserast, seier han.

