Schibsted-avisene tente 100 millionar mindre i fjor

innenriks

Årsrekneskapane til Schibsteds norske aviser (VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad) viser eit resultat på 238 millionar kroner. Det er ein nedgang på 28,8 prosent, eller rundt 100 millionar kroner, skriv Kampanje.

– Det er som venta at resultatet går ned. I stor grad kjem av det inntektsfallet frå papiravisene våre, i tillegg til at vi har nokre ekstraordinære kostnader, som korrigering av tidlegare avsetningar for AFP, som bidreg til resultatfall, seier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyheitsmedium.

Årsrekneskapane viser òg at mediehusa samla auka dei totale digitale abonnementsinntektene sine i 2019 med 27 prosent samanlikna med året før – til 602 millionar kroner.

Dei digitale annonseinntektene for mediehusa gjekk derimot motsett veg. Dei enda på 942 millionar kroner i 2019, ned 3 prosent frå 2018.

