SSB trur på låg rente og auke i bustadprisane

I prognosane sine for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2023, skriv Statistisk sentralbyrå (SSB) at norsk økonomi ser ut til å ta seg opp etter stenginga i mars.

Dei ventar at lågare internasjonal etterspurnad og låg oljepris vil prege den økonomiske utviklinga, og ser for seg låge renter og høge bustadprisar i fleire år framover.

Dei siste månadene har Noregs Bank sett ned styringsrenta tre gonger med til saman 1,5 prosentpoeng til 0 prosent. I tillegg er det vedteke fleire tiltak for å redusere lånekostnadene og bidra til å halde oppe aktivitet gjennom nye utlån til verksemder.

– Renta er venta å vere rekordlåg lenge, men vi trur på ein varsam renteoppgang frå 2022, seier forskar Thomas von Brasch i pressemeldinga frå SSB.

Ved utgangen av 2023 blir det venta at styringsrenta er 0,75 prosent. Dette er framleis langt lågare enn kva som kan sjåast på som eit normalt rentenivå på mellom 2 og 3 prosent.

Auke i bustadprisane

SSB skriv at sjølv om realrentene no er låge, ser dei for seg eit moderat fall i bustadprisane gjennom delar av 2020.

Utsiktene til lågare realinntektsvekst, saman med noko lågare folketalsvekst og framleis stor uvisse om den økonomiske utviklinga, er årsaka til dette.

I 2021 antydar SSB ein varsam oppgang i bustadprisane i 2021, før dei stig vidare.

– I 2022 og 2023 vil aktivitetsutviklinga i norsk økonomi normaliserast samtidig som renta framleis er venta å vere på eit lågt nivå. Dette bidreg til ein vekst i bustadprisane på rundt 3 prosent i desse åra, seier forskaren.

Betring i arbeidsmarknaden

Etter at talet på heilt arbeidslause steig frå 65.000 til om lag 300.000 frå 10. til 31. mars (inkludert permitterte), har talet gradvis gått ned. No ligg talet på i overkant av 170.000.

SSB ventar at betringa i arbeidsmarknaden vil halde fram den komande tida.

– Målt ved Arbeidskraftundersøkinga (AKU) blir arbeidsløysa venta å bli vel 5 prosent som årsgjennomsnitt for 2020. Deretter vil arbeidsløysa falle gradvis til dryge 4 prosent i 2023, seier von Brasch.

Låg lønnsvekst

I prognosen sin forventar SSB òg svak lønnsvekst i fleire år framover.

Som følgje av koronapandemien vart årets inntektsoppgjer utsett, og ny oppstart er sett til 3. august. Sidan forhandlingane skal blir gjennomført i ein situasjon med høg arbeidsløyse, og lågare aktivitetsnivå internasjonalt og for eksportretta verksemder, trur SSB på eit forholdsvis lågt tarifftillegg i år.

– Vi ser for oss at veksten i gjennomsnittleg årslønn blir 2 prosent i både 2020 og 2021. Det inneber at realløna aukar i 2020. Med noko aukande inflasjon neste år, inneber dette at realløna fell i 2021, om lag like mykje som ein går ut frå ho aukar i 2020. I 2022 og 2023 er reallønsveksten venta å liggje i overkant av 1 prosent, skriv SSB.

Enormt tilbakeslag

Utbrotet av koronaviruset og dei påfølgjande smitteverntiltaka har medført eit enormt tilbakeslag i norsk økonomi.

Ifølgje nasjonalrekneskapen fall BNP for Fastlands-Noreg med 4,7 prosent frå mars til april, og var dermed 11,4 prosent lågare i april enn i februar.

– Norsk økonomi er i ei djup krise, men utsiktene har betra seg dei siste vekene. Sidan våre førre prognosar frå april har vi justert opp veksten for 2020 med heile 1,4 prosentpoeng, seier von Brasch.

– Det tyder at BNP for Fastlands-Noreg er venta å falle med knappe 4 prosent i 2020.

