Oljedramatikken held fram på Stortinget

Dei parlamentariske leiarane Trond Helleland (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Terje Breivik sa ikkje eitt ord til pressa då dei forlét møtet etter 20 minutt fredag ettermiddag. Noko seinare forlét òg Ap-leiar Jonas Gahr Støre møtet.

Forhandlingane handlar om mellombelse endringar i oljeskatten i kjølvatnet av oljeprisfall, koronakrise og økonomisk bråstopp.

Kjernen i striden er no to ulike modellar for skattlegginga. Den eine vil tyde endringar av selskapsskatten. I den andre modellen får næringa eit ekstrafrådrag i staden for at selskapsskatten blir endra.

