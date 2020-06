Millionar i koronastøtte til Jaguar-forhandlarar

innenriks

Salet av den svært populære elbilen Jaguar I-pace i fjor vår har ført til at forhandlarane av luksusbilemerket kan rapportere om store forskjellar i omsetninga frå i fjor vår til i år og har dermed utløyst stor koronastøtte frå krisepakken til regjeringa, skriv Klassekampen.

AS Insignia får 1,3 millionar kroner frå pakken til regjeringa, og Motorpool Handel AS får 1,3 millionar. Totalt har bilbransjen fått 50 millionar kroner i støtte for å handtere utfordringane knytte til virusutbrotet

– Eg forstår godt at det kan verke provoserande når luksusbilforhandlar får pengar frå staten fordi salet har droppa. Men viss vi ser større på det, har vi over 40 tilsette som fortener jobb, seier administrerande direktør Thomas Øvreseth i Insignia til avisa.

Han seier at drifta fram til den populære el-modellen vart lansert gjekk med underskot, men at drifta vart kraftig justert opp med fleire tilsette og større lokale for å møte den kraftige etterspørselen etter elektriske bilar i den norske marknaden.

(©NPK)