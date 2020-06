Kronprinsen vitja Havforskingsinstituttet på verdsmiljødagen

innenriks

Kronprinsen vart teken imot på forskingsstasjonen Flødevigen på Hisøy i Arendal av direktør Sissel Rogne i Havforskingsinstituttet.

Deretter fekk han ei innføring i korleis Havforskingsinstituttet undersøkjer og forskar i eit miljøperspektiv. Han fekk ei innføring i tilstanden i Oslofjorden, der tal frå nettopp Havforskingsinstituttet viser at fjorden nesten er tom for fisk.

Dei siste 100 åra er all torskefisk redusert med heile 86 prosent i Indre Skagerak. Tare voks i 1950 ned til 25 meter – no kjem ikkje taren djupare enn 14 meter. Allereie i fjor vart det innført forbod mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Kronprinsen fekk òg praktisk opplæring i å trekkje teiner i hummarreservatet til instituttet før turen gjekk vidare til Raet nasjonalpark.

Der vil kronprinsen få sjå døme på korleis Havforskingsinstituttet arbeider for å nå nullvisjonen om spøkjelsesfiske, og dessutan korleis over hundre år lange tidsseriar med strandnottrekk framleis er ei uvurderleg kjelde til kunnskap.

På denne dagen skulle òg FNs havkonferanse i Lisboa i Portugal vorte avslutta etter ei veke, men på grunn av koronaviruset vart konferansen avlyst i april.

Det var FN som stifta verdsmiljødagen i 1972. I år fungerer miljødagen òg som eit slags startskot for tiåret i havet – sidan hovudforsamlinga i FN har vedteke at perioden 2021–2030 skal vere eit internasjonalt tiår for havforsking.

(©NPK)