Klart for tilbodskonkurranse om strekninga Evenes–Bodø

innenriks

Fristen for flyselskapa til å levere tilboda sine er sett til 10. august, og departementet ønskjer at ruta skal kunne startast opp frå årsskiftet.

– I eit langstrekt land som Noreg speler luftfarten ei viktig rolle, særleg i Nord-Noreg. Det har derfor vore viktig for meg å få på plass eit godt tilbod mellom Evenes og Bodø etter at Widerøe i vinter bestemde seg for å leggje ned det kommersielle tilbodet mellom Evenes og Bodø, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

I konkurransevilkåra er det sett krav om to daglege rundturar måndag–fredag og to rundturar for helga samla.

Den nye avtalen skal tre i kraft 1. januar 2021 og vare til og med 31. mars 2022. Kontrakten vil dermed gå samtidig ut med resten av flyrutene som er omfatta av ordninga med offentleg kjøp i Nord-Noreg.

Flyselskap i alle EU/EØS-land blir inviterte til å levere tilbod på drift av flyruta.

