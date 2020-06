Framleis ferdselsforbod ved skredområdet i Alta

innenriks

Gjennom helga skal geoteknikarar frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) undersøkje området. Det er no færre og mindre utglidingar langs skredkanten i Alta, men eit område rundt sjølve skredet blir framleis sett på som utrygt.

– Vi er veldig glade for at NVE styrkjer bemanninga her i Alta, og at vi frå måndag av får fagkompetansen fysisk til stades. Vi har eit godt samarbeid med NVE, og det er viktig for oss å kunne støtte oss på fagkompetansen deira, seier ordførar Monica Nielsen i Alta kommune.

Ho håpar undersøkingane vil gi svar på kvifor skredet gjekk.

NVE kartlegg no sjøbotnen der skredmassane glei ut, og sjølve skredområdet.

– Undersøkingane som er utførte til no, viser at kvikkleireskredet ikkje har påverka stabiliteten til andre område enn der skredet har gått, seier regionsjef Knut Aune Hoseth i NVE.

Det er mykje kvikkleire i Alta, men NVE reknar det som lite sannsynleg at det vil gå slike skred andre stader i kommunen.

Det store kvikkleireskredet gjekk ved Kråkneset i Alta onsdag ettermiddag. Skredet var 650 meter breitt og 40 meter høgt. Ingen personar eller dyr vart skadde, men åtte bygningar gjekk med i skredet.

