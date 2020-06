Forsøpling, gjengroing og nedbygging truar norsk natur

innenriks

Miljøstatus blir lansert fredag i samband med verdas miljødag. Her får ein detaljert innsikt i korleis det står til med norsk natur, klima og dyreliv.

– Miljøstatus formidlar kunnskap om miljøet til alle som er interessert i å ha god og lettfatteleg informasjon. Det er mange gode tabellar, grafar og illustrasjonar ein òg kan bruke, seier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Ho meiner nettstaden vil vere ei viktig kjelde til informasjon for politikarar, miljøvernorganisasjonar og skular. Det gir mellom anna ei oversikt over kva verkemiddel for klima og miljøvern som blir tekne i bruk, og effektane av desse.

Gjengroing og forsøpling truar

Totalt tolv tema er dekt av Miljøstatus, mellom anna artsmangfald, klima, forureining og hav, men også friluftsliv og kulturminne.

Nettstaden viser mellom anna at nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområde truar for arts- og naturmangfaldet, at klimaendringar vil gi våtare og varmare vêr og at Noreg ligg på avfallstoppen i Europa, berre slått av Danmark.

Nedgang i utslepp

Men når det gjeld utslepp frå miljøgifter og forureining, er trenden positiv. Dei siste åra har det vore ein nedgang i utslepp frå industri, mindre forureining og forsuring og betre luftkvalitet.

Hambro meiner tilgangen til denne typen indikatorar vil gjere det lettare for alle innan klima- og miljøfeltet å ta betre avgjerder.

– Når vi skal bli eit lågutsleppssamfunn, hindre tap av naturmangfald, sikre velfungerande økosystem og utvikle ein krinsløpsøkonomi der vi ikkje sløser med ressursar, er det viktig å ha god kunnskap om korleis det står til med miljøutfordringane, og korleis det utviklar seg, seier Hambro.

