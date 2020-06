Fleire offer for menneskehandel kan få opphaldsløyve

innenriks

– Vi vil straffe bakmennene som utnyttar andre menneske på det grovaste og hjelpe offera for denne kyniske kriminaliteten. Eg meiner at endringane vi gjer no, vil gi offera for menneskehandel betre tryggleik, samtidig som vi legg til rette for straffeforfølging av bakmenn, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Fram til i dag har offer som bryt med bakmennene og vitna i ei straffesak om menneskehandel eller hallikverksemd, vorte gitt eit særskilt høve til opphald i Noreg, skriv departementet.

Endringane inneber at eit offer for menneskehandel kan få opphaldsløyve uavhengig av kva slags straffesak han eller ho har gitt forklaring i, og ikkje berre i ei straffesak om menneskehandel eller hallikverksemd som no.

Forklaringa må likevel ha samanheng med at utlendingen har vore eit offer for menneskehandel.

Endringane trer i kraft direkte, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

(©NPK)