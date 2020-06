Eitt nasjonalt tilsyn skal føre tilsyn med 3.000 private barnehagar

innenriks

Innføringa av ordninga skjer trass protestar frå KS og storbyar som Bergen og Oslo, skriv Klassekampen. Helge Eide i KS meiner det svekkjer moglegheita for kommunane til å følgje opp ansvaret dei har for å sikre barnehagedrift på tvers av kommunale og private barnehagar.

Samtidig med at kommunane vil miste moglegheita for å sjekke om pengane private barnehagar får frå det offentlege og gjennom foreldrebetaling, blir brukte på rett måte, vil ansvaret for slik kontroll bli overført til eitt nasjonalt tilsyn sortert under Utdanningsdirektoratets kontor i Molde. I statsbudsjettet er det sett av 10 millionar kroner for å etablere dette kontoret.

– Det er ikkje noko som tyder på at regjeringa har ambisjonar om å få på plass eit tilsyn som er sterkt nok til å gjere den jobben som trengst. Dei tek frå kommunane ansvaret og har ein altfor svak plan for det nasjonale tilsynet, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

Bakgrunnen for at eit fleirtal på Stortinget vil gå inn for å etablere eit nasjonalt tilsyn er mellom anna at det i dag finst store kjeder av private barnehagar som er etablerte i fleire kommunar, noko som gjer den økonomiske kontrollen krevjande.

