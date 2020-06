BNP for Fastlands-Noreg fall med 11,3 prosent frå februar til april

innenriks

Månaden før var det òg ein nedgang, og BNP var dermed 11,3 prosent lågare i april enn i februar, melder Statistisk sentralbyrå.

– Det har vore ein uvanleg skarp nedgang i BNP for Fastlands-Noreg i mars og april. Når fallet vart litt mindre i april enn i mars, kjem det særleg av at varekonsumet tok seg litt opp. Dermed vart nedgangen i varehandelen redusert, seier sjef for nasjonalrekneskapen i SSB, Pål Sletten.

Smitteverntiltaka vart sett i verk 12. mars. Ein spesialanalyse viser at den økonomiske aktiviteten i Noreg fall 14 prosent frå første halvdel til andre halvdel i mars.

Kultur ned 43,3 prosent

Fallet er ikkje jamt fordelt mellom ulike næringar. Område der smittevernomsyn har stansa aktivitetane, har hatt det største fallet.

Bransjen kultur og underhaldning, og dessutan overnattings- og serveringsbransjen fall heile 43,3 og 41,9 prosent i april. Transport utanom utanriks sjøfart har eit fall på 23,5 prosent frå mars til april.

Næringa som omfattar reisebyrå, bilutleige, leasing og reisearrangørar har ein nedgang på 11,1 prosent i april.

Forbruket til hushalda heldt fram med å falle i april etter ein nedgang på 13,7 prosent i mars. Konsumet fall 6,7 prosent i april. Det var då ein nedgang i forbruk av ulike tenester, som barnehagar, hotell og restaurantar og transport.

Auke i varekonsum

Samtidig var det ein auke i varekonsumet, som gjekk opp 2,5 prosent i april etter eit fall på 4,2 prosent i mars.

– Dette bør sjåast i lys av at hushald og føretak gradvis har vendt tilbake til eit meir normalt konsummønster. Kjøp av klede og sko auka markant etter eit kraftig fall i mars, men veksten var ikkje sterk nok til å hente inn att nivået frå før koronapandemien, skriv SSB.

Kjøp av bilar og drivstoff har halde fram å falle. Talet på nyregistrerte personbilar har ikkje vore så lågt sidan februar 2009.

