Arbeidarpartiet vil auke mediestønaden med 180 millionar

Det kjem fram i partiforslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det blir foreslått nye tildelingskriterium for koronastøtteordninga for media, der ein får dekt inntil 80 prosent av tap av annonseinntekter i perioden 1. mars til 1. juli samanlikna med same periode i 2019, skriv Kampanje.

Regjeringa har foreslått ein krisepakke for media på 300 millionar kroner. Ap vil auke denne til 400 millionar kroner og foreslår vidare 50 millionar kroner meir i pressestønad til aviser med opplag under 15.000 og 30 millionar kroner til annonsering for norsk reiseliv i norske medium.

– Utrekningane til Medietilsynet viser ei annonsesvikt på 930 millionar kroner for perioden mars til mai. Det er grunn til å tru at restriksjonane på kulturarrangement og andre store arrangement vil ramme annonseinntektene òg gjennom sommaren, seier mediepolitisk talsperson Anette Trettebergstuen i Ap.

