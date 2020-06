Alf Bjarne Johnsen gir seg som PFU-leiar

innenriks

– Det har vore utruleg interessant og givande. Det har vore storm og stille. Det har vore veldig mange krevjande saker. Vi har fått kjeft og ros for avgjerdene våre, men det er ein storm det har vore spennande å stå i. No kjenner eg at tida er inne for å gi ansvaret vidare, seier Johnsen til Medier24.

Vervet som PFU-leiar har han hatt ved sida av journalistjobben i VG. Før han tok over som leiar i 2014, var han vara til utvalet i to år. Han har det siste møtet sitt som utvalsleiar i juni.

Det er førebels ikkje klart kven som tek over som leiar av utvalet, men Norsk Redaktørforening foreslår at Anne Weider-Aasen i TV 2 tek over.

(©NPK)