Under 15 prosent bruker Smittestopp-appen

innenriks

Då appen Smittestopp vart lansert i midten av april, sa direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet at det vil vere bra om minst 60 prosent av folket tek han i bruk, skriv ABC Nyheter.

I midten av mai hadde rundt 1,5 millionar lasta ned appen. 19. mai var det 641.824 aktive brukarar.

Nye tal viser at talet på nedlastingar har auka noko og er på nesten 1.577.500. Aktive brukarar har gått ned den siste tida og var på 592.924 per 3. juni, ifølgje oversikta frå Folkehelseinstituttet (FHI) oversikt.

Dette utgjer under 15 prosent av nordmenn i alderen 16 år og oppover.

Helseminister Bent Høie (H) seier at dataa vil ha verdi sjølv om ikkje så mange tek appen i bruk.

– Dataa som blir samla inn, har verdi òg med ei meir avgrensa utbreiing av applikasjonen. Innsamling av data er eit viktig analysegrunnlag for å finne gode utrekningsmodellar for utvikling av utbrotet, vurdere effekt av tiltak og for å få smittesporinga best mogleg, seier Høie.

(©NPK)