Tom Hagen vil ikkje stille til nye avhøyr

Den drapssikta 70-åringen trur ikkje nye avhøyr vil føre saka vidare no og har derfor takka nei til nye avhøyr, opplyser Holden til VG.

Det gjer Hagen etter Holdens tilråding.

– For min eigen del kan eg ikkje sjå korleis ytterlegare avhøyr av Tom Hagen er eigna til å føre saka vidare. Etterforskinga synest no ikkje å vere retta mot å bringe klarleik i kva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, men har køyrt seg fast i eit blindspor der politiet berre er ute etter å ta Tom Hagen, skriv Holden i ein e-post til avisa.

70-åringen var innkalla til nye avhøyr både tysdag, torsdag og fredag neste veke.

– Veldig press

Hagen er sikta for drap eller medverknad til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som har vore sakna sidan 31. oktober 2018. Han nektar for å ha noko med forsvinninga til kona å gjere.

Han sat mellom anna elleve dagar i varetekt før han vart lauslaten av Eidsivating lagmannsrett, som meinte det ikkje var skilleg grunn til å mistenkje han for drap.

Tom Hagen stilte til avhøyr på Kripos onsdag, for første gong sidan han vart sloppe ut av varetekt. Avhøyret vart avbrote på grunn av helsetilstanden til 70-åringen. Ifølgje Holden er Hagen svært prega av situasjonen.

– Han har i over 19 månader vorte utsette for eit veldig press. I løpet av den siste tida har han vorte arrestert av beredskapsstroppen til politiet, urettvis sett i varetektsfengsel og nekta tilgjenge til eigen bustad etter han vart lauslaten. Dette er krevjande opplevingar for ein 70 år gammal mann, skriv Holden.

Kan innehalde viktige bevis

Då politiet i slutten av april arresterte Tom Hagen og sikta han for drap på ektefellen sin, starta dei samtidig ei grundig ransaking av bustaden til ekteparet i Lørenskog.

14. mai fekk politiet medhald i Nedre Romerike tingrett i at arbeidet med å ransake og sikre spor og bevis i Sloraveien kunne halde fram, men Tom Hagen anka avgjerda.

Onsdag kom Eidsivating lagmannsrett fram til at anken blir forkasta.

Politiet antydar at dei treng fire veker til arbeidet, med atterhald om at nye funn og opplysningar i saka kan medføre behov for ytterlegare undersøkingar.