Leivningar funne i Sogndal der mann forsvann i 2016

innenriks

Politiet har ikkje registrert andre sakna personar i området og knyter derfor funnet til forsvinninga av Christer Fretheim Flem. Han var på tur med tilsette frå Melås Helse AS då han forsvann 9. mai 2016.

Vest politidistrikt opplyser i ei pressemelding at dei ikkje har haldepunkt for at det har skjedd noko kriminelt, men dei jobbar ut frå fleire hypotesar.

Funnet vart gjort i eit uframkommeleg terreng der folk vanlegvis ikkje ferdast, og funnstaden ligg utanfor området som vart søkt gjennom i samband med forsvinninga for fire år sidan, ifølgje politiet.

Leivningane er sende til kriminaltekniske undersøkingar.

Dei pårørande etter Christer Fretheim Flem er varsla om funnet.

Melås Helse i Årdal vart i 2018 pålagt ei bot på 600.000 kroner for ikkje å ha passa godt nok på 37-åringen. Det private selskapet fekk 9,2 millionar kroner i året for å gi 37-åringen forsvarlege helsetenester. To tilsette skulle til kvar tid passe på han på grunn av spesielle behov.