Lege meiner korona-glaset på Stortinget ikkje hindrar smitte

Medisinprofessor Bjørg Marit Andersen seier til Dagbladet at dei mykje omtalte veggene av pleksiglas som i all hast vart sett opp mellom seta i Stortinget, ikkje er eigna til å stanse smitte.

– Skjermane vernar nok noko mot sidene, men ikkje i front. Viss det sit ein person smitta med koronavirus i salen, vil mesteparten av smitten skje framover frå der vedkommande sit, seier Andersen.

Under koronakrisa har Stortingets samlingar vore halde på 87 representantar, som er minimumet i lova. Under avstemminga av den nye bioteknologilova førre veke stilte likevel KrF med fullt lag, noko som førte til at andre partia òg måtte stille med alle representantar. For ikkje å bryte smittevernlova vart dermed dei kostbare skiljeveggene installerte.

– Glasa vil redusere faren for dropesmitte for dei som deler sete, men dei vil ikkje redusere smitte for andre i nærleiken, seier seniorrådgivar Mette Fagernes i Folkehelseinstituttet og underbyggjer dermed fråsegna frå Andersen.

