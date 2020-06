Kontantstøtta vart ikkje så dyr likevel

innenriks

Ein kostnad på 10–20 milliardar kroner i månaden og 50 milliardar kroner totalt i mars, april og mai. Det var anslaget frå finansminister Jan Tore Sanner (H) då kompensasjonsordninga for koronaramma bedrifter vart innførte.

Ordninga er meint å sikre pengehjelp til bedrifter som har opplevd betydeleg omsetningssvikt på grunn av tiltaka som er innførte for å slå ned koronaviruset.

Krevjande forhandlingar måtte til på Stortinget for å få hjelpa på plass.

Men no viser det seg at utbetalt støtte blir vesentleg lågare enn Finansdepartementet først trudde.

Det kjem fram i eit svar frå finansministeren på eit skriftleg spørsmål frå Sp-politikar Sigbjørn Gjelsvik.

Finansdepartementet bereknar no at ordninga vil koste 10–20 milliardar kroner samla i mars, april og mai. Samtidig er ordninga forlengd. Anslaget for juni, juli og august er 5–10 milliardar.

Sanner trur nedjusteringa kan komme av fleire forhold. Ei forklaring kan vere at enkelte selskap har late vere å søkje sjølv om dei er rettkome til støtte. Ei anna forklaring kan vere at svikten i omsetning har vore mindre enn ein trudde.

