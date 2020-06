Klarsignal for elektrifisering av Trønderbanen

innenriks

Utbygginga skal vere ferdig i 2024 og oppfattar linjene Trondheim–Stjørdal, Hell–Storlien og Stavne–Leangen. Dovrebane-delen av Trønderbanen er allereie elektrifisert.

– Dette blir veldig bra for dei reisande og for Trøndelag. Vi gleder oss verkeleg, seier Jon Brede Dukan, som er prosjektdirektør for infrastrukturprosjekt i Bane Nor, til Adresseavisen.

Bane Nor anslår at investeringa på Trønderbanen til 2024 vil koste 5,5 milliardar kroner. Utgiftene kjem i hovudsak av elektrifiseringa og nye tog.

