Inga overdødelegheit i Noreg i år

innenriks

– For nokre veker sidan var det signal om noko forhøgd dødelegheit i veke 15 og 16 for aldersgruppa 65 år og eldre, men nivået av dødelegheit har no justert seg til normalt, skriv FHI i den siste rapporten sin om overvaking av totaldødelegheit.

Det blir understreka at tala er usikre på grunn av justeringar for forseinkingar i registrering av dødsfall.

Kortare influensasesong

Totaldødelegheita viser om det har døydd fleire eller færre personar enn normalt.

I Noreg blir dette brukt mellom anna til å anslå kor mange som døyr av den vanlege sesonginfluensaen. I snitt reknar ein med at rundt 900 personar døyr av influensa årleg, men årets sesonginfluensa fekk ein bråare slutt enn vanleg, etter at dei omfattande smitteverntiltaka mot koronaviruset vart innførte i mars.

Så langt har helsestyresmaktene registrert 237 dødsfall blant koronasmitta her til lands, noko som kan vege opp for eventuelt færre influensadødsfall.

– Sidan vi overvaker totaldødelegheita og ikkje har informasjon om dødsårsak, kan ikkje årsaka til eventuell observert overdødelegheit bli fastslått utan å utføre vidare analysar, skriv FHI i rapporten sin.

Skil seg frå land i Europa

Det er normalt fleire dødsfall om vinteren enn om sommaren, nettopp på grunn av luftvegsinfeksjonar som influensa, men også av andre årsaker.

Ei overdødelegheit vil eventuelt kunne gi indikasjonar på om det er koronadødsfall som ikkje er plukka opp av dei offisielle statistikkane. Slike trendar har ein plukka opp i fleire europeiske land under pandemien, men altså ikkje i Noreg.

– Det har vore betydeleg overdødelegheit i Europa som fell saman i tid med covid-19-pandemien, spesielt i aldersgruppa 65 år og eldre, men også i aldersgruppa 15–64 år. Dødelegheita ser ut til å ha nådd toppen og er på veg ned i fleire av landa, skriv FHI.

(©NPK)