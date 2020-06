Frp på randa av oljebrot

innenriks

Jensen forlét torsdag hastig eit møte om oljeskatten og forsvann deretter inn på kontoret sitt på Stortinget.

Ein knapp time seinare kom ho ut med eit bodskap om at ho no vil vente på eit «siste innspel frå regjeringspartia».

– Eg har tenkt å gå heim, eg. No får eg bruke kvelden, for det første på å vente på eit svar. Kor lang tid det tek, det veit eg ikkje. Og så får eg bruke tida etter det til å jobbe med å vurdere det som kjem, seier Jensen til NTB.

– Vi har ikkje brote forhandlingane no. Men det er ein kritisk fase. Og eg ser veldig mørkt på situasjonen akkurat no, slo ho fast.

– Ikkje framgang

Det partia forhandlar om, er ei mellombels utsetjing av skatterekninga for oljeselskapa i kjølvatnet av koronakrise, økonomisk bråstopp og kraftig oljeprisfall.

Håpet er at utsetjinga skal frigjere pengesummar i 100-milliardarsklassen til nye investeringar no. Men blir ordninga for lukrativ for oljeselskapa, kan konsekvensen bli tapte skatteinntekter for staten på sikt.

Jensen avviser at det er dette Frp kjempar for.

– Utgangspunktet vårt er ikkje å utløyse nokon store skattemilliardar i gåve til desse selskapa, seier ho.

– Det handlar om å utsetje skatteinnbetalingar som vil komme til staten, men berre noko seinare enn dei elles ville gjort.

Arbeidsplassar

Jensen viser til at forhandlingane i realiteten handlar om tusenvis av arbeidsplassar over det ganske landet.

Ho kjem samtidig med harde utfall mot både regjeringspartia og Arbeidarpartiet.

– Vi kan ikkje halde på veldig mykje lenger no. No handlar det i realiteten om regjeringspartia er villige til å gå i den retninga som skal til for at det blir eit breitt forlik. Og viss dei ikkje gjer det, så blir det ikkje eit breitt forlik, seier ho.

– Eg opplever òg at Arbeidarpartiet vinglar i saka. Det uroar meg.

Siv Jensen var finansminister i over seks år inntil Framstegspartiet forlét regjeringa i januar.

Skatt og ilandføring

Etter det NTB kjenner til, har ei hovudusemje i sluttfasen vore om ein skal opne for direkte utgiftsføring på selskapsskatten. Dette er noko oljebransjen har ønskt seg sterkt og som også har vore eit krav frå Frp. Torsdag såg det likevel ikkje ut til å gå den vegen, etter det NTB forstår.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har åtvara kraftig mot ei slik endring fordi det då vil vere fare for «uheldige smitteeffektar» til andre næringar.

Samtidig låg det torsdag an til at realisering av ein terminal på Veidnes i Finnmark for ilandføring av olje frå Johan Castberg-feltet blir ein del av pakken, får NTB opplyst.

Forslaget som låg på bordet, kan dessutan opne for at felta Noaka og Wisting blir realisert.