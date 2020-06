Byrådsleiar Raymond Johansen sterkt usamd i E18-avgjerd frå stortingsgruppa til Ap

innenriks

46 av 49 representantar i stortingsgruppa til Arbeidarpartiet går inn for å byggje ny E18 frå Lysaker til Ramstadsletta vest for Oslo slik prosjektet no finst. Berre tre representantar frå Oslo ønskte å sende saka tilbake, skriv Budstikka.

– Eg håpar avgjerda vår no vil samle fleirtal, seier Sverre Myrli, stortingsrepresentant frå Akershus, til avisa.

Blir behandla 18. juni

Transportkomiteen på Stortinget skal gi frå seg innstillinga si fredag 12. juni. Saka skal behandlast på Stortinget 18. juni. Etter avklaringa frå Arbeidarpartiet er sannsynlegvis fleirtal på Stortinget for saka.

Raymond Johansen (Ap), byrådsleiar i hovudstaden, er slett ikkje glad for den siste utviklinga i eige parti og seier at han er sterkt usamd.

– Eg meiner heilt klart at eit radikalt sosialdemokratisk parti ikkje bør gå inn for ein ny veg som aukar trafikken og luftforureininga. Det er òg uheldig å prøve å overprøve dei lokale forhandlingane. Det er med på å undergrave utviklinga vi prøver å få til. Eg håpa at stortingsgruppa skulle vere ein medspelar her, seier Johansen til Aftenposten.

Oslos byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG) uttaler til Aftenposten at han er «ekstremt provosert over at Jonas Gahr Støre blandar seg inn i lokale forhandlingar med støtte til høgresidas motorvegplanar».

– Gammaldags

Arne Nævra, transportpolitisk talsperson, beskriv utbygginga som gammaldags, klimafiendtleg og pengesløsing.

– Det Arbeidarpartiet gjer på Stortinget no, er ein ganske utruleg manøver. Det er trist å sjå at dei vel å bruke kreftene sine på å gå imot ønsket til Oslo og Viken, og i tillegg mot sine eigne partifellar der. Eg fattar ikkje kva Støre driv med, seier han.

Prosessen rundt E18 vest for Oslo har vore langvarig. Det har vore 13 forhandlingsmøte mellom staten, Viken og Oslo.

Høgre er no strålande fornøgd med ei avklaring frå Ap på Stortinget.

– Eg er glad for at Ap har komme om bord i båten og støttar prosjektet. Endringane som er gjorde i prosjektet, har bidrege til at det har vorte eit endå betre prosjekt, seier Helge Orten (H), leiar av transportkomiteen i ein e-post til NTB.

Håpar dei legg konflikten bak seg

Orten rosar både departementet, Bærum kommune og Viken fylkeskommune for konstruktive innspel.

– Eg håpar at Viken fylkeskommune og Oslo kommune no kan leggje konflikten bak seg, slik at vi kan komme vidare i forhandlingane om Oslopakke 3, legg han til.

Også Venstres stortingspolitikar Solveig Schytz trur at alt ligg til rette for semje mellom regjeringspartia og Ap.

– Vi er glade for at Arbeidarpartiet no varslar at dei kan vere samde om å få på plass dei viktige kollektiv- og sykkeltiltaka for Oslo og omland, samtidig som vi gjer viktige grep for lokalbefolkninga som bur nær E18, uttaler ho til NTB.

Den drygt fire kilometer lange strekninga er ein del av Oslopakke 3. Tidlegare samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) gav grønt lys for utbygginga i desember. Men i april braut etterfølgjaren Knut Arild Hareide (KrF) forhandlingane frå staten si side fordi Oslo og Viken ikkje greidde å bli samde om opplegget til regjeringa.

